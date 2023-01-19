الفنان ماجد المهندس والفنانة أحلام يصلان مطار البصرة الدولي

2023/01/19 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل الفنان ماجد المهندس رفقة الفنانة أحلام، إلى مطار البصرة الدولي لإحياء حفل نهائي خليجي 25 بين العراق وعُمان.ووصل الفنانان بطائرة خاصة من السعودية وكان في استقبالهم رئيس نادي الطهرباء وعضو اللجنة المنظمة للبطولة علي الأسدي.وسينطلق حفل الختام عند الساعة السادسة مساءً.

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