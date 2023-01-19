"فوضى وسوء تنظيم".. تدافع الجماهير العراقية بمحيط ملعب البصرة يثير ضجة عبر المنصات

2023/01/19 | 16:59 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت حادثة تدافع مشجعين تجمعوا أمام ملعب جذع النخلة بالبصرة جنوبي العراق لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج، ردودا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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