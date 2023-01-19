الفنانة احلام وماجد المهندس في البصرة.. وتطلع لحفل ختامي مهيب

2023/01/19 | 17:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وصلت الفنانة الخليجية احلام، والفنان ماجد المهندس إلى مطار البصرة الدولي، للمشاركة بحفل اختتام خليجي 25.

واظهر مقطع فيديو بثته صفحة “معرض الكرة العراقية” مباشر، وصول الفنانة احلام وماجد المهندس الى مطار البصرة الدولي بطائرة خاصة، فيما كان باستقبالهم رئيس مراسم بطولة الخليجي 25 علي الاسدي.

وقام الفنان ماجد المهندس بتقبيل ارض العراق، فور وصوله المطار، فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد.

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