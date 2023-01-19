2023/01/19 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت قوات الجيش العراقي، اليوم الخميس، الانتشار في ساحات وتقاطعات العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد.. الجيش يباشر الانتشار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد.. الجيش يباشر الانتشار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).