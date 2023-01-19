توجيه امني بتجنب اطلاق العيارات النارية في ختام خليجي 25

2023/01/19 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، دعوة للمواطنين لتجنب إطلاق العيارات النارية بختام خليجي 25.

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