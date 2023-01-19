"خليجي 25".. جميع أهداف العراق قبل مواجهة عمان في النهائي

2023/01/19 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

يحتضن ملعب "جذع" النخلة بمدينة البصرة العراقية، اليوم الخميس، المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" بين المنتخبين العراقي والعماني.

وبدأ المنتخب العراقي طريقه إلى النهائي بمواجهة نظيره العماني بالذات في المباراة الافتتاحية للبطولة، وتعادل معه من دون أهداف على ملعب "جذع" النخلة بمدينة البصرة، يوم الجمعة 6 يناير الجاري.

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وحقق منتخب "أسود الرافدين" باكورة انتصاراته في البطولة على نظيره السعودي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين 9 يناير الجاري، وذلك في الجولة الثانية للمجموعة.

واختتم العراق مبارياته في المجموعة بفوز عريض على نظيره اليمني (5-0) يوم الخميس الماضي، في الجولة الثالثة.

وتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ليبلغ الدور قبل النهائي للبطولة رفقة وصيفه العماني.

وفاز منتخب "أسود الرافدين" في "المربع الذهبي" للبطولة على نظيره القطري وصيف بطل المجموعة الثانية (2-1) يوم الاثنين الماضي، على ملعب البصرة الدولي.

ومن المقرر أن يواجه العراق اليوم نظيره العماني مرة أخرى، في نهائي "خليجي 25" هذه المرة.

ويبحث العراق عن لقبه الأول منذ عام 1988 والرابع في تاريخه، بعد تتويجه ثلاث مرات في الأعوام (1979، 1984 و1988).

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