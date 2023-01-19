2023/01/19 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mpHSbcYLTUA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة وصول احلام وماجد المهندس الى البصرة | خليجي 25) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة وصول احلام وماجد المهندس الى البصرة | خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).