2023/01/19 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جماهير ساحة التحرير تشجع أسود الرافدين بطريقتهم الخاصة (فيديو) المركز الخبري الوطني.

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