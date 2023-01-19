2023/01/19 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، توجه الجامعات لاعتماد نظام المقررات الأوروبي.وقال العبودي خلال حفل إطلاق التقرير الوطني الأول حول استجابة الجامعات لأهداف التنمية المستدامة بحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجامعات العراقية تعتمد نظام المقررات الأوروبي المركز الخبري الوطني.

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