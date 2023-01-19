طهران تعلق على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

2023/01/19 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، كما دعا البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إضافة الحرس الثوري إلى "قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب".

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