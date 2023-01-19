2023/01/19 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

يتحضر المنتخب العراقي، صاحب الأرض، اليوم الخميس، للمواجهة النهائية أمام المنتخب العماني، في نهائي كأس الخليج 2023، على ملعب البصرة الدولي.

وتتابع (بغداد اليوم) التحضيرات للمباراة النهائية، التي ستنطلق صافرتها في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت العراق والسعودية ودول الخليج العربي .

وجاءت تشكيلة منتخب العراق ضد عمان وفق التالي:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره العُماني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره العُماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).