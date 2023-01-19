2023/01/19 | 18:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حفل ختام خليجي 25 في ملعب جذع النخلة في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: efFtEWBkKcg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حفل ختام خليجي 25 في ملعب جذع النخلة في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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