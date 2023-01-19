البزوني: اتممنا تسمية أعضاء اللجان البرلمانية وننتظر الخطوة التالية لاختيار الرؤساء

2023/01/19 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون اسعد البزوني، ان مجلس النواب اكمل تسمية أعضاء اللجان البرلمانية والنواب البدلاء وأداء اليمين الدستوري لهم، لافتا الى ان الخطوة ستكون بيد أعضاء اللجان البرلمان لاختيار رؤساء لجانهم ونوابهم.

وقال البزوني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “النظام الداخلي لمجلس النواب قد وضع لكل لجنة برلمانية رئيس ونائبين، ويتم اختيارهم من خلال اجراء التصويت داخل اللجنة المعنية”.

وأضاف ان “البرلمان قد حسم موضوع اختيار أعضاء اللجان النيابية ولم يبق غير اختيار الرؤساء ونوابهم، خصوصا بعد ان تم خلال الجلسة الأخيرة التصويت على عضوية النواب البدلاء الجدد في اللجان البرلمانية”.

وبين ان “الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستشهد حسم رئاسات اللجان البرلمانية، حيث لم يستطع المجلس اختيار الرؤساء ونوابهم بسبب انشغاله طيلة الجلسة الأخيرة بالنواب البدلاء وتسمية أعضاء اللجان الذين تقع على عاتقهم الخطوة التالية لاختيار رؤساء لجانهم”.

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