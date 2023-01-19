خروج مبكر لأنس جابر من أولى البطولات الكبرى

2023/01/19 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 1-6 و7-5 و1-6 الخميس.

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