2023/01/19 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عدة توجيهات تخص الاحتفالات بنهائي خليجي 25.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر توجيهات تخص احتفالات خليجي 25) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر توجيهات تخص احتفالات خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).