قبيل ختام خليجي 25.. الأمن يدخل حالة الإنذار في النجف

2023/01/19 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الخميس، اعلان حالة الانذار في المحافظة قبيل ختام نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) الجارية في محافظة البصرة.

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