العراق يدعو تركيا للتحقيق بحادث قتل عائلة عراقية على اراضيها

2023/01/19 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتِلوا في تركيا هذا اليوم.

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