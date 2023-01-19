شاهد بالفيديو.. عمليات الإحماء لمنتخبي العراق وعمان

2023/01/19 | 19:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h_sfr_D82RE

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