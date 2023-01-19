2023/01/19 | 19:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 يناير، 2023 بغداد/المسلة: بالفيديو..الجماهير في ملعب جذع النخلة تطالب السوداني بتنزيل سعر صرف...

ظهرت المقالة بالفيديو..



الجماهير في ملعب جذع النخلة تطالب السوداني بتنزيل سعر صرف الدولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الجماهير في ملعب جذع النخلة تطالب السوداني بتنزيل سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الجماهير في ملعب جذع النخلة تطالب السوداني بتنزيل سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).