اللواء رسول: أوامر واضحة بالقبض على مطلقي العيارات النارية

2023/01/19 | 19:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، صدور اوامر بإلقاء القبض على مطلقي النار خلال او بعد انتهاء مباراة ختامي خليجي 25.وقال رسول في بيان ” ان الاعراف السماوية والتعاليم والمراجع الدينية والقيم الاخلاقية حرمت إيذاء الآخرين وسلب أرواحهم دون ذنب، ونلاحظ ان البعض قد تجرد من الإنسانية، ويقوم بالاحتفال بطريقة غير قانونية من خلال رمي العيارات النارية في مختلف المناسبات”.واضاف البيان “بالتزامن مع نهائي كأس خليجي 25 نؤكد ان القوات الأمنية صدرت لها أوامر واضحة بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والقيام بإطلاق التار خلال او بعد انتهاء المباريات”، مشيرا الى انه “شرعت الأجهزة الأمنية بنشر مفارز بالزي المدني والعسكري في مختلف مناطق البلاد وتسخير الإمكانات من أجل القاء القبض على العابثين وتقديمهم للعدالة “.ودعا رسول المواطنين الى “التعاون التام مع الأجهزة الأمنية وَالابلاغ عن كل شخص يحتفل بهذه الطريقة غير الحضارية”، مؤكدا نتمنى الفوز لمنتخبنا العراقي والسلامة لجميع المواطنين وليكن الجميع نموذج يقتدى به خاصة ان هذه المناسبة متابعة من قبل مختلف الدول العربية والاجنبية”.

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