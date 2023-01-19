بيان مشترك حول اجتماع مستشاري الأمن القومي في أمريكا والإمارات وإسرائيل والبحرين.. هذا ما ناقشوه

2023/01/19 | 19:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في اجتماع، الخميس، مع نظرائه من إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة للبناء على اتفاقيات إبراهيم التي وُقعت في عهد ترامب.

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