2023/01/19 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انطلق قبل قليل نهائي خليجي 25 بين منتخبنا الوطني ونظيره العُماني على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة) بحضور جماهيري غفير.وتضم تشكيلة منتخبنا الوطني الأساسية في حراسة المرمى جلال حسن وفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العماني بنهائي خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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