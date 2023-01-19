2023/01/19 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت طلبات إعانة البطالة في أميركا لأقل مستوى في 4 أشهر وبعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 190 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا لأقل مستوى في 4 أشهر المركز الخبري الوطني.

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