2023/01/19 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ========== ان الاعراف السماوية والتعاليم والمراجع الدينية والقيم الاخلاقية حرمت إيذاء الآخرين وسلب أرواحهم دون ذنب، ونلاحظ ان البعض قد تجرد من الإنسانية، ويقوم بالاحتفال بطريقة غير قانونية من خلال رمي العيارات النارية في مختلف المناسبات، وبالتزامن مع نهائي كأس خليجي 25 نؤكد ان القوات الأمنية صدرت لها أوامر واضحة بإلقاء القبض على كل […]

ظهرت المقالة بيان من الناطق العسكري باسم السوداني قُبيل دقائق من المباراة النهائية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الناطق العسكري باسم السوداني قُبيل دقائق من المباراة النهائية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الناطق العسكري باسم السوداني قُبيل دقائق من المباراة النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).