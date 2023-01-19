2023/01/19 | 19:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب العراقي يسجل الهدف الأول في مرمى عُمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/19 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي يسجل الهدف الأول في مرمى عُمان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي يسجل الهدف الأول في مرمى عُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).