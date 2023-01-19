25 عامًا بين قصص الحياة والموت.. العراقية نيكار محمد ضمن أكثر النساء تأثيرا في العالم

2023/01/19 | 19:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكريمًا لسنوات خدماتها الإنسانية التي تخللها الكثير من المعاناة، اختارت هيئة الإذاعة البريطانية العراقية نيكار محمد لتكون ضمن قائمة "أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم" في عام 2022.

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