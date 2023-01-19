2023/01/19 | 19:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2Zyqe7DzemU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هدف العراق الأول في نهائي خليجي 25 بقدم ابراهيم بايش) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هدف العراق الأول في نهائي خليجي 25 بقدم ابراهيم بايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).