2023/01/19 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الخميس، القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلته في العاصمة بغداد وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “سيطرة شرطة نفط الدورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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