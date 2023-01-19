2023/01/19 | 19:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم، الخميس، عدداً من القرارات الانضباطية بحق 3 لاعبين دوليين، دون الكشف عن الأسباب، بعد مرور فترة قصيرة على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس العالم الفائتة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيقافات وغرامات.. الاتحاد القطري لكرة القدم يعاقب لاعبي "العنابي") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيقافات وغرامات.. الاتحاد القطري لكرة القدم يعاقب لاعبي "العنابي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).