رشيد يعلق على قرار البرلمان الألماني اعتبار جرائم داعش ضد الأيزيديين إبادة جماعية رحب رئيس

2023/01/19 | 19:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل لأبناء شعبنا من الأيزيديين على يد داعش الارهابي أبادة جماعية ضد الإنسانية.

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