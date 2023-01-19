في رحلة مرهقة.. نقل فريق برشلونة بطائرات هليكوبتر

2023/01/19 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خاض لاعبو برشلونة ومديرهم الفني، تشافي هرنانديز، رحلة طيران مرهقة، لخوض مباراة أتلتيكو سبتة، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن بعثة فريق برشلونة، وصلت مدينة سبتة، الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن لاعبي الفريق الكتالوني، وصلوا إلى سبتة عبر 3 طائرات مروحية (هليكوبتر)، قادما من مدينة مالاجا.

وكان فريق برشلونة تجاوز دور الـ32 بفوز مثير وصعب خارج ملعبه أمام إنتر سيتي بنتيجة (4-3)، يوم 4 يناير/كانون ثان الجاري.

أما أتلتيكو سبتة، فجر مفاجأة بفوزه على إلتشي بهدف، ليتأهل لمواجهة البارسا، أكثر الأندية الفائزة بلقب كأس الملك (31) مرة، آخرها عام 2021.

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