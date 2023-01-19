زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ يتهم ترودو بشن حرب ضد الطبقة العاملة

2023/01/19 | 20:16 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ إن جاستین ترودو وحكومته يشن حربا ضد الطبقة العاملة.أكد سينغ أنه يخطط للاستفادة من اتفاق حزبه مع الليبراليين لحماية العمال في المرحلة المقبلة.ألقى سينغ كلمة في تجمعه الانتخابي في خطاب ركز بشدة على الصراعات التي يواجهها الكنديون كل يوم وتطرق إلى القيم التقليدية للحزب مثل تعزيز […]

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