2023/01/19 | 20:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عباس الزيدي اولا _ المعطيات 1_ تغريدة حمد بن جاسم الذي...

ظهرت المقالة التحالف العسكري الاخير في المنطقة بقيادة امريكا ومشاركة اسرائيل ودول الخليج مع مصر والاردن أولاً على المسلة.

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