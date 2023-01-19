هدف عراقي مبكر في مرمى عُمان في نهائي خليجي

2023/01/19 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل المنتخب العراقي هدفه الاول في مرمى منتخب عُمان في الدقيقة الخامسة والعشرين في الشوط الاول في نهائي بطولة خليجي 25 الجارية الان .سجل الهدف العراقي ابراهيم بايش

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