مقتل شخص وإصابة العشرات بجروح جراء تدافع قبل نهائي كأس الخليج في البصرة

2023/01/19 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة (العراق),-(أ ف ب) – قُتل شخص الخميس، فيما أصيب “العشرات” بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب في البصرة في جنوب العراق، لحضور المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان، كما أفاد مصدران طبي وأمني، قبل أن يعود الهدوء إلى المكان.ويتطلع الكثير من العراقيين إلى […]

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