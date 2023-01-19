نادية مراد تستثني على قرار اعتراف جمهورية ألمانيا الاتحادية بالاعتراف الرسمي بالابادة الايزيدية

2023/01/19 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص بتصويت اليوم، تنضم ألمانيا إلى القائمة المتزايدة لأكثر من 18 حكومة وهيئة دولية اعترفت رسميًا بالإبادة الجماعية للإيزيديين، اليوم يتم الاستماع الى أصوات الناجين، اليوم هو يوم تاريخي ونأمل ان تكون بداية تحقيق العدالة للضحايا.لقد كانت ولازالت ألمانيا من أوائل الداعمين النشطين للايزيديين منذ #الإبادة_الايزيدية، حيث قدمت المساعدة للإيزيديين واستقبلتهم …

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