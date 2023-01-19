2023/01/19 | 21:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VPqKSKY1ocE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من ملعب جذع النخلة ماجد المهندس يتغنى بالبصرة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من ملعب جذع النخلة ماجد المهندس يتغنى بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).