جلال ينقذ المنتخب العراقي ويحرم عمان من ركلة جزاء

2023/01/19 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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انقذ حارس مرمى المنتخب العراقي جلال حسن، المنتخب العراقي من هدف محقق عبر ضربة جزاء لصالح المنتخب العماني.

وتحصل المنتخب العماني على ضربة جزاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة النهائية الجارية بين العراق وعمان في نهائي بطولة خليجي 25، والتي يتقدم فيها العراق بهدف مقابل لاشيء لعمان.

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