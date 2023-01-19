الامن الوطني يبعث رسائل تحذير

2023/01/19 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أرسل جهاز الامن الوطني العراقي، اليوم الخميس، رسائل على الهواتف الخاصة للمواطنين، تحذر من اطلاق النار.

وجاء في الرسالة النصيّة، المرسلة من قبل جهاز الامن الوطني الى العراقيين، تحذير من اطلاق النار، حيث أكد الجهاز: "لاتتورط في اطلاق العيارات النارية، الاعتقال قد يكون مصيرك وفقا للقانون".

وجاءت هذه الرسائل، بالتزامن مع تقدم المنتخب الوطني على نظيره العماني في الشوط الاول من المباراة النهائية لبطولة خليجي 25.

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