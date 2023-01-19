2023/01/19 | 21:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يُخرج الـ “فاشنيستات” من منصة الـ “vip” إلى مدرجات الجمهور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/19 | 21:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يُخرج الـ “فاشنيستات” من منصة الـ “vip” إلى مدرجات الجمهور) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يُخرج الـ “فاشنيستات” من منصة الـ “vip” إلى مدرجات الجمهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).