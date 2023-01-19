2023/01/19 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يحتضن ملعب الملك فهد الدولي،مباراة “كأس موسم الرياض” المرتقبة بين الفريق المكون من نجوم النصر والهلال ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.وسيخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مباراة له على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو في مواجهة ميسي..



تشكيلة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان المركز الخبري الوطني.

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