2023/01/19 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انهى منتخبنا الوطني شوط المباراة الأول مع نظيره العماني في نهائي خليجي 25 متقدماً بهدف نظيف.وسجل إبراهيم بايش الهدف في الدقيقة 24 من المباراة عبر تسديدة قوية من خارج منطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم العراق على عُمان بهدف نظيف المركز الخبري الوطني.

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