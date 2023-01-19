2023/01/19 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن سياسة العراق الخارجية تستند إلى تقريب وجهات النظر بين دول الجوار واعتماد مبدأ الحوار.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية: هناك تفاعلا كبيرا بين الأمن داخل العراق والأمن في المنطقة المركز الخبري الوطني.

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