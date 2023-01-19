2023/01/19 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فشل نواب البرلمان الألماني في التصويت على نقل دبابات “ليوبارد” إلى أوكرانيا، بسبب رفض غالبية أعضاء البرلمان التصويت، وأصروا على تقديم مشروع القرار إلى اللجان المختصة للنظر فيه.واقترحت الوثيقة، الموافقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المانيا..البرلمان يفشل في التصويت على نقل دبابات “ليوبارد” إلى كييف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا..البرلمان يفشل في التصويت على نقل دبابات “ليوبارد” إلى كييف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا..البرلمان يفشل في التصويت على نقل دبابات “ليوبارد” إلى كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).