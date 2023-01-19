2023/01/19 | 21:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pbv85Qou1KE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر|| الأشواط الإضافية بين العراق وعُمان | خليجي25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر|| الأشواط الإضافية بين العراق وعُمان | خليجي25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).