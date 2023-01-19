العراق بطلا لكأس الخليج العربي بسيناريو جنوني أمام عمان

2023/01/19 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج منتخب العراق بكأس الخليج العربي

"خليجي 25"، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد

الفوز على عمان 2-1، في المباراة

النهائية مساء اليوم الخميس، على ملعب

البصرة الدولي.

افتتح العراق التهديف عن طريق اللاعب

إ

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