2023/01/19 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي يبارك فوز منتخبنا الوطني بلقب خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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