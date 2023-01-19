2023/01/19 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، منتخبنا الوطني بكأس بطولة خليجي 25، التي أقيمت في محافظة البصرة.

وأنهى المنتخب العراقي اليوم الخميس، المباراة النهائية، بالفوز على نظيره العماني بـ3 أهداف مقابل هدفين، ليتوج بلقب بطل الخليج، في النسخة الـ25 لبطولة كأس الخليج، وذلك بعد 35 عامًا على آخر لقب حققه العراق.

وفاز لاعب المنتخب العراقي، أيمن حسين، بجائزة هداف بطولة خليجي 25، فيما حصد إبراهيم بايش جاىزة أفضل لاعب في البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يتوج منتخبنا الوطني بكأس خليجي البصرة 25) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يتوج منتخبنا الوطني بكأس خليجي البصرة 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).