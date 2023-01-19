الخزعلي يبارك فوز العراق ببطولة خليجي 25 ويشكر أهالي البصرة

2023/01/19 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بارك الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، بفوز المنتخب الوطني العراقي بلقب بطولة خليجي 25.

وتوجه الخزعلي بالشكر إلى أهالي البصرة التي أقيمت البطولة على أرضها.

ونجح المنتخب الوطني العراقي بإحراز لقبه الرابع بكأس الخليج، في البطولة التي نظمها في البصرة، وذلك بمباراة مثيرة امام نظيره العماني بـ3 أهداف مقابل هدفين.

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