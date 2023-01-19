أحمد مصطفى الصدر يهنئ بفوز المنتخب الوطني بلقب خليجي 25

2023/01/19 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ أحمد مصطفى الصدر، ابن شقيق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بفوز منتخبنا الوطني.

وختم الصدر تغريدة التهنئة، بوسم "اهلا وسهلا بالعرب".

وهنأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الخميس، المنتخب الوطني والشعب العراقي، بفوزه "الكبير" في المباراة النهائية في كأس "الخليج العربي"، بحسب وصف الصدر.

وشكر الصدر في تغريدة اطلعت عليها بغداد اليوم، "كل المنخبات العربية التي شاركتنا في هذه الدورة التي أرجعت العراق الى الصف العربي بثوب جديد ملؤوه الحب والسلام".

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